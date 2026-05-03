芸能人ともなると、プライベートだけでなく役としてもタトゥーを入れることがあり、ガラッと印象の変わった姿を披露することもある。今回は、タトゥーショットをSNSで公開した有名芸能人たちを紹介していきたい。【写真】有名人たちのクールなタトゥーショットを一気見■三吉彩花4月20日、女優・三吉彩花は、大胆に上半身を露出したドレス姿でタトゥーを披露し話題になった。セクシーな美背中には、綺麗な青い花のようなタトゥ