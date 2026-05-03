家事に育児、そして仕事――そのすべてを完璧にこなすのは、簡単なことではありません。「家族に迷惑をかけているのでは」と悩みながら日々を過ごしている人も多いのではないでしょうか。筆者の知人である史奈さん（仮名）も、そんな思いを抱えていましたが、娘さんのひと言に救われたといいます。いったいどんな出来事があったのでしょうか。 憧れの仕事に