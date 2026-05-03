​今年で結婚47年になる俳優の柴俊夫(79)、女優の真野響子(74)夫妻が、4日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】愛娘は両親のいいとこ取りの長身美女！家族でステージに 夫婦の性格は正反対。いつも怒ってばかりの真野に対し、「僕はガマンする役」と柴。愛娘の柴本幸は慶応大卒業後、大河ドラマ「風林火山」のヒロインを務めるなど女優として活躍したが、その後ロ