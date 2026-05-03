新潟医療福祉大学の立川遼翔「本当にここに来て良かったと思っています」京都サンガF.C.は4月2日、新潟医療福祉大学のFW立川遼翔が2028-29シーズンから加入することを発表した。加入シーズンが示すように、立川はまだ2年生になったばかり。京都U-18からトップ昇格ができず、新潟医療福祉大にやってきた立川が、なぜ1年足らずで古巣へのプロとしての帰還を果たすことができたのか。立川の特徴は183センチのサイズと繊細なボール