1963年から64年にかけて全国を逃げ回り、詐欺と殺人を重ねた西口彰。その逃亡劇の末路を決定づけたのは、警察の大包囲網ではなく、熊本県玉名市の寺にいた10歳の少女が抱いた「違和感」だった。写真はイメージ©getty警察庁長官が「警察官12万人の目は、1人の少女の目にかなわなかった」と語った一件は、西口事件の中でもとりわけ印象的な場面である。本記事では、映画「復讐するは我にあり」のモデルにもなった西口彰の