◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月2日英ロンドン）決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が始まり、日本女子はイングランドとフランスを下して開幕2連勝を飾った。イングランド戦は3―0で勝利した。第1試合の張本美和（木下グループ）がストレート勝ちを収めると、続く早田ひな（日本生命）は1ゲームを落としながらも3―1。第3試合の長崎美柚（木下グループ）は3―0で快勝した。続くフランス戦は初登場の面出凛（