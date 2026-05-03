上下線で激しい渋滞2026年ゴールデンウイークも高速道路で激しい渋滞が予測されています。5月2日は下り線がピークでしたが、3日は上り・下りともに混雑する日です。NEXCO各社や本四高速が予測している特に長い渋滞（おおむね20km以上）は次の通り。 【上下線どちらも注意】5月3日の主な渋滞予測を見る（画像）●東北道・下り久喜IC付近：6時〜13時に最大25km・上り加須IC付近：16時〜23時に最大20km●関越道・下り高坂SA付近：5