Uber Technologiesは4月29日、年次イベント「GO-GET」で、エクスペディアグループとの提携によるホテル予約をはじめとする旅行機能の強化を発表した。アメリカのユーザー向けにアプリ内でホテルを直接予約できる機能を導入する。エクスペディアが提供する世界70万軒以上のホテルにアクセス可能で、今後は他の国以外にも展開を予定している。サブスクリプションサービス「Uber One」会員は全ホテル予約でUber Oneクレジットの10％還