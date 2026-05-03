2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。怒鳴ってしまう人の正体組織開発の仕事をしていると、人が変わるのは難しいとつくづく思わされます。ある職場では、営業部長の男性が部下を怒鳴ることが常態化していました。「ふざけんなてめぇ！」