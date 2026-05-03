石田三成率いる西軍と、徳川家康率いる東軍が、天下分け目の雌雄を決した関ヶ原の戦い。豊臣秀吉に見出され、優秀な「エリート官僚」として出世をはたした三成は、なぜ家康に敗れたのだろうか。『軍師の戦略 増補改訂版』の著者、皆木和義氏が、家康にあって三成にない、リーダーにとって本当に大事な資質を語る。三成が関ヶ原の戦いに打って出た理由石田三成が歴史上の人物として現代でも著名なのは、関ヶ原の戦いの西軍の首謀者