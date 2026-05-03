このゴールデンウィークを利用して海外旅行を楽しんでいる人も多いはず。また、今年の夏休みは海外へ行こうと旅行計画を立てている人も少なくないのではないでしょうか。その中には言葉の壁、特に英語の壁に不安を感じている人もいるかもしれません。昨今は翻訳アプリなどの普及によってその壁は低くなってきていますが、空港やホテル、レストランなどを利用するときに、とっさの一言や返答が必要になる場面もあります。最低限の英