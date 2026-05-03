2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、阪神・佐藤輝明について言及した。試合前まで2試合連続猛打賞中で打率、本塁打、打点リーグトップと絶好調の佐藤輝明は、この日の巨人戦では本塁打を含む4安打2打点の大暴れ。打率は4割を超え、.405、8本塁打は単独トップとなり、27打点は2位・大山悠輔（阪神）に7打点差をつける。辻氏は「すごいですね。昨年から自信をつけたと思って見てま