古馬の長距離王決定戦となるＧ?天皇賞・春（京都・芝3200ｍ）が５月３日に行なわれる。かつて"堅いＧ?"のひとつだった同レース。2000年代に入ってからは一時"荒れるＧ?"に様変わりしつつあったが、最近は再び人気馬の好走が目立つようになり、過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気が５勝、２着３回と安定した成績を残している。そして今年、１番人気が予想されるのは、昨年のＧ?日本ダービー（東京・芝2400ｍ）を制し