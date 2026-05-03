大きな目標を達成するために必要なことは何か。スポーツ心理学者の児玉光雄さんは「達成不可能な夢をいくら描いても、モチベーションは生まれない。夢を叶えるためには、2週間の使い方が鍵になる」という――。（第1回）※本稿は、児玉光雄『大谷翔平の思考法「できない」を「できる」に変える』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社カブス戦の7回、6号ソロを放つドジャース・大谷＝2026年4月26日、ロサン