2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、首位・オリックスに敗れた日本ハムについて言及した。日本ハムは4回終了時点で7−2と5点リードもリリーフ陣が踏ん張れなかった。5回から登板した福谷浩司が森友哉に2ランを浴び1回2失点、6回から登板した齋藤友貴哉が宗佑磨に3ランを打たれ同点に追いつかれる。7回に1点を勝ち越し、再度リードを奪うも8回に3点を失い、9−10で敗れた。齊藤