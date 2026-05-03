「打倒・大谷翔平」に挑んだ盛岡大附の執念の全記録（後編）前編：花巻東の怪物・大谷翔平を倒すために盛岡大附が選んだ常識破りの打撃革命はこちら＞＞2012年７月19日の午後。大谷翔平が夏の岩手県大会準決勝の一関学院戦でマークした当時の高校生最速となる160キロを、盛岡大附の関口清治は一塁側の控室で目撃した。「『スピードガン、壊れてんじゃねぇか？』と衝撃を受けました。160キロを目の前で見せられたので、さすがに焦