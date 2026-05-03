「打倒・大谷翔平」に挑んだ盛岡大附の執念の全記録（前編）「一関シニアにすごい選手がいる」岩手県内の高校野球界で広まる噂を、盛岡大附を率いる関口清治も耳にしていた。しかし、大谷翔平（現・ドジャース）には触手を伸ばさなかった。「一関シニアの練習場のすぐ近くにある縁もあったでしょうから、一関学院さんに行くものだと思っていたんです。それが『花巻東に岩手の有望な中学生が集まる』という話になっていくなかで、