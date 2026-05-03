元サッカー日本代表でキャプテンを務めた井原正巳が、水沼貴史と平畠啓史がサッカーについて語りつくすスポルティーバのYouTubeチャンネルの番組、『水平感覚』に登場。1998年フランスＷ杯の舞台裏や、若き日の中田英寿との印象的なエピソードを赤裸々に語った。【伝説になった中田英寿の呼び捨て】話題の口火を切ったのは、平畠による素朴な疑問。「中田英寿さんが井原さんのことを"井原"と呼んだという話は、本当ですか？」井