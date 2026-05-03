究極のデトックス「カンボ治療」私はこれまで、断食や瞑想などを通じて、肉体的なデトックスと感情的なデトックス、両方を試してきた。そのなかで確信したことがある。それは、「デトックスはダントツに美容効果が高い」ということだ。美容医療以上にデトックスは若返る。というよりも、“キラキラする”のである。そんなデトックス探求の延長で私がたどり着いたのが、カエルの分泌物を体内に取り入れ、精神と肉体の“毒”を一気に