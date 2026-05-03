「日本の常識をはるかに超えた馬」シカゴから馬運車で10時間以上揺られてチャーチルダウンズに着いたとき、馬はもうヘトヘトだった。'24年、ケンタッキーダービーに参戦したときのことである。年が明けて3歳となったフォーエバーヤングは、サウジダービー（Ｇ?）とＵＡＥダービー（Ｇ?）を連勝。「スポーツの中で最も偉大な2分間」と称される、米国の3歳馬最高峰のレース、ケンタッキーダービーへの挑戦権を獲得した。しかし、日本