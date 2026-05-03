津久井教生さんと7代目歌のおにいさんの坂田おさむさんの新曲誕生！”ニャンちゅうのスペシャルな新曲が誕生しました🎉タイトルは『ニャンてったっておまんじゅう』作詞を津久井教生さん✨作曲を坂田おさむお兄さん✨そして編曲はフジファブリックの金澤ダイスケさん✨5月3日あさ7時からの『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』でオンエア😽皆さまお楽しみに〜💕”4月27日、Xにこんなポス