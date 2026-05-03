"戦後最大の疑獄"と呼ばれたロッキード事件の発覚から今年で50年が経つ。なぜ田中角栄元首相は逮捕されたのか。巨額のカネはどこへ消えたのか。疑惑の資料を明るみに出したアメリカの狙いとは何だったのか。【図解】丸紅、全日空、児玉…ロッキード事件3つの「金銭ルート」5億円は賄賂だったのか「田中角栄は無罪だった可能性があるし、事件の全貌も解明されていません」と語るのは、事件を徹底的に調査して著書『ロッキード』を著