学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「セ・リーグ」はなんの略？「セ・リーグ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、野球のリーグに関する略称です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「セントラル・リーグ」を略した言葉でした！セ・リーグとは、日