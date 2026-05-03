【スナック千代子へいらっしゃい#139 触らないでください】 ここ数年のあいだ見聞きする機会が増えた、「バウンダリー」という言葉。自分と他者のあいだにある境界線のことで、心や体、空間（パーソナルスペース）、責任、思考などさまざまな種類が存在し、その認識が曖昧だと、心の健康を崩したり、性被害につながることもあると言われています。バウンダリーは生まれながらに備わっているものではないからこそ、親がしっかりと