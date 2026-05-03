3月29日、七回忌を迎えたザ・ドリフターズの志村けんさん（享年70）。昭和、平成、令和と一線を走り続け、天国へと旅立って6年が経った今もお茶の間に笑顔を届け続けている。【写真】志村けんさんと弟子・乾き亭げそ太郎氏のツーショットほか、現在は取り壊されてしまった志村さんの自宅などそんな笑いの神様を「本当に人見知りな師匠でした」──と振り返るのは、多忙を極めた1990年代の7年間、志村さんと過ごした弟子・乾き