タレント・熊切あさ美が公開した美背中が話題を呼んでいる。熊切は３日までに自身のインスタグラムで、デコルテや背中があらわになったトレーニングウェア姿でトレーニングに励む様子を公開。「背中って鍛えると若くみえるんだってだから背中を動かすってすごく大切やってみてね」と呼びかけた。続けて、「６月１９日初めてのフォトエッセイ発売６月２０日は本発売イベントもうすぐ化粧品発売化粧品にかんしてはわ