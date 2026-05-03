同居する交際相手男性（以下、Aさん）の乳首や指を切断したなどとして計3件の傷害事件に問われている佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）の第6回公判が大阪地裁で開かれた。【写真を見る】SNSにはビキニ姿、シスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数この日は、判決前最後となる双方の主張が展開され、検察官は傷害罪として特に重い部類であるとして懲役6年を求刑した。一方、弁護側は傷害行為は認めるもの