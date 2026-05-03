「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。天皇賞・春・Ｇ１（３日、京都・芝３２００メートル）の予想を公開した。粗品が本命に推したのは、前日発売の単勝オッズで２番人気に推されている３番のアドマイヤテラだった。「やはり前走の阪神大賞典での走りは見事でした」と前哨戦の内容を評価。さらに「もともと高