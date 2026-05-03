「空を飛ぶ」とその走りを称されたディープインパクト、トウカイテイオーの奇跡の復活──数々のドラマを生み出し、時にはファン以外の層も熱狂に巻き込む競馬の世界。しかし、トップスターの陰に隠れた多くの競走馬の引退後の姿はあまり知られていない。【写真を見る】食肉馬専用の施設「肥育場」の実態、1歳とみられる馬もいた実は年7000頭に及ぶ引退競走馬の多くが"行方不明"となっており、そのほとんどが馬肉として消費され