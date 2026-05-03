フリマアプリやネットオークション詐欺はまだ横行GWに断捨離し、フリマアプリで商品を売りたいという人も多いことだろう。そこで気になるのが、フリマアプリでの詐欺だ。2025年には、高級デニムを大手フリマアプリで購入したら150円ほどのグミが送られてきたというXの投稿も大きな話題となった。警察庁はHPで「オークション詐欺・フリマサイト詐欺対策」を紹介している。不要なものを必要とする人い売ることのできる素晴らしい仕組