『虎に翼』で身近なものと感じた「日本国憲法」5月3日は憲法記念日だ。1946年11月3日に公布された日本国憲法が、1947年5月3日に施行されたことを記念して定められた祝日だ。今年の憲法記念日は、自民党が主体となって進めようとしている「改憲」（憲法改正）議論で揺れている。高市早苗首相は、2026年2月9日、衆議院議員総選挙の勝利を受けて、「国論を二分する政策」のひとつとして、「憲法改正に向けた挑戦も進めていく」と述べ