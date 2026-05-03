【ワシントン共同】米国で広く使われている経口妊娠中絶薬ミフェプリストンを製造するダンコ・ラボラトリーズは2日、薬の郵送処方を差し止めた連邦高裁の命令の停止を最高裁に申し立てた。米主要メディアが報じた。ロイター通信によると、ダンコ社は申し立てで「一刻を争う医療上の決定に即座に混乱と動揺をもたらす」と高裁の命令を批判した。ミフェプリストンの郵送処方はバイデン前政権が2023年に正式に解禁した。中絶を禁