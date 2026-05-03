今年で結婚47年になる柴俊夫さん（79）、真野響子さん（74）夫妻が5月4日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】今年で結婚47年になる柴俊夫さん、真野響子さん夫妻ドラマの共演がきっかけで交際を始め、ゴールインした2人ですが、性格は正反対だそうで、いつも怒ってばかりの真野さんに対し、柴さんは「僕はガマンする役」と苦笑い。愛娘の柴本幸さん（42）は慶應大学