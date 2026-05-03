スマートフォンの普及で、固定電話はほとんど使っていないという人は多いと思います。使わなくても基本料金はかかっているので、年間2万円程度無駄になっている可能性があります。しかし、「解約すると何か困ることがあるのでは?」と解約に踏み切れない人いるでしょう。そこで本記事では、固定電話を解約した場合のメリットとデメリット、判断のポイントをわかりやすく解説します。固定電話を解約するといくら節約できる?固定電話