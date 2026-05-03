皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回、福岡県みやま市の男性からいただいた情報はこちらです。 『格闘技“PFC”の大会が日本で初めて、みやま市で開催されます』アメリカ発祥という「PFC」とは、どんな格闘技なのか。ケンミン特捜班が「体当たり」取材してきました。 ケンミン特捜班が向かったのは、福岡県みやま市です。会場には本格的なリングがありました。日本で初め