◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）５月２日の京都３Ｒで落馬負傷した古川吉洋騎手＝栗東・フリー＝は５月３日も乗り替わることになった。天皇賞・春のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）はダミアン・レーン騎手＝豪州＝が騎乗する。ＪＲＡが発表した。ヘデントールに騎乗した昨年に続く連覇を狙うレーン騎手は、スティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫