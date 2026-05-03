元プロ野球選手の西山秀二氏（58）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。同じく元プロ野球選手の清原和博氏（58）、佐々木主浩氏（58）との3ショットを公開し、豪華な顔ぶれに反響が集まっている。【写真】「この3人が全日本の指揮を取ったら強い」リラックスした様子での3ショットが公開された清原＆佐々木＆西山3氏投稿では「久しぶりに同級生のふたりと一杯やりました」と報告。「若い頃はよく一緒に飲んでたけど最近