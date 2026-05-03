「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）九回を締めた阪神のラファエル・ドリス投手が３８歳のＮＰＢ史上最年長記録で通算１００セーブを達成した。◇◇メジャー経験があるとはいえ、３０代後半で独立リーグを経ての助っ人を獲得。疑問の声も聞こえてきた。ところが、ドリスは結果で不安の声を消した。移籍後、坂本が言っていた。「ドリスは高さを間違えない」と。フォークがベースよりも手前でバウンドする場面を