【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月3日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストにフィギュア世界女王の坂本花織が登場する。 ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで個人･団体ともに銀メダルを獲得。大会期間中はSixTONESが歌う日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」を聴いて気持ちを高めていたと言う坂本は「めっちゃ聴いてました。後押ししてもらえて力になりま