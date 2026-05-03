熱と香りの祭典、ショーアウフグースの大会が4月、国内各地で行われました。 その一つ、九州予選に長崎から初めて挑み、団体で九州チャンピオンとなったチームがいます。 チームの2人に密着し、アウフグースの魅力に迫ります。 【NIB news every. 2026年4月24日放送より】 サウナ室内で繰り広げられるエンターテインメント『アウフグース』。 「キュ&#