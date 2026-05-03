中国メディアの参考消息はこのほど、中国は自動車業界の「フィットネスセンター」であり、外国企業は「逆合弁」を積極展開しているとする記事を掲載した。仏AFPの報道として伝えたところによると、中国東部の合肥の広大なオフィスでは、数百人の従業員が、ドイツの巨大企業フォルクスワーゲン（VW）と中国の電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車（XPeng）が共同開発したソフトウエアの改良作業を行っている。海外の老舗ブランドは今