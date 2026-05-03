お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が3日放送される。今回は「8つの小屋で家族がつながる家」が登場する。【スゴイ家】奥にはハシゴが！白い壁が特徴的なベッドのある次女の部屋田中と遼河が訪れたのは東京都世田谷区。2025年築木造2階建て、敷地面積は123.6平方メートル、14.1坪の住宅だ。建物や部屋をずらして配置す