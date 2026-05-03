私が通った中学の正式名称は長い。川西町・三宅町式下（しきげ）中学校組合立式下中学校。珍しい組合立の学校で、川西町と三宅町が共同で運営している。1975年（昭50）4月、式下中に入学すると、迷わず野球部に入った。奈良県中体連の大会で毎年ベスト4に入るような強いチームだった。1年生の時は試合に出られなかったが、チームは優勝。近畿大会で負けて帰ってきたのは夏休みが後半に入る頃だった。新チームの練習が始まった