タイ・バンコクで伝統衣装を取り入れたファッションでポーズをとるウタイワンさん（左）ら＝2026年3月（共同）タイで伝統衣装が脚光を浴びている。1960年前後からデザインを見直して伝統を再確立したシリキット王太后が昨年死去し、功績が注目されたことがきっかけだ。さらに人気歌手が、現代のズボンに上半身は伝統衣装をまとう新たなスタイルを発信し、若者の間でブームになっている。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）王