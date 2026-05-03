俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）の第4話が、きょう3日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】華やかさと気品を併せ持った婚約者本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリーとなる。韓国を追われて日本にやって来た財閥の