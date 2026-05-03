プロ野球セ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。首位阪神は3位巨人と対戦。初回に森下翔太選手と佐藤輝明選手の連打で先制に成功すると、3回にも大山悠輔選手のタイムリー3塁打で2点リードとします。7回には1点差まで迫られるも、直後に郄寺望夢選手のタイムリーなどで4得点。6点リードで迎えた9回に起用されたモレッタ投手が2者連続ホームランを浴びるなど、2点差まで迫られるも、代わったドリス投手が抑え勝利しま