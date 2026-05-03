●「織田信長は好かぬ。じゃが朝倉義景はもっと好かぬ」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、4月26日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第16話「覚悟の比叡山」の視聴分析をまとめた。(手前左から)ドンペイ、仲野太賀、池松壮亮＝『豊臣兄弟！』第16話より(C)NHK○「お手前のお子をわしに下され」最も注目されたのは20時08分で、注目度7