きょう3日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「終点のホリカワくん」など3本を放送。カツオとワカメの居眠り乗り過ごしをきっかけに、ホリカワが“終点の駅”への好奇心を爆発させる。「終点のホリカワくん」○「終点のホリカワくん」おつかいで電車に乗ったカツオとワカメは、居眠りして終点まで行ってしまう。その話を聞いたホリカワは「終点の駅のレールはその先がないのか」と聞く。よく見ていなかっ