Snow Manの佐久間大介とバナナマンの日村勇紀が、話題の“せいろ”にすっかり魅了された。2日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)で、初心者でも簡単に使えると話題の“せいろ”を深掘り。最初は「せいろでそんないけるか?」と半信半疑だったが、チーズフォンデュやカレー、蒸しラーメンまで広がるレシピに衝撃を受け、「50倍くらい好き」と熱量たっぷりに語った。(左