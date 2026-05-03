NTTドコモビジネスレディス第2ラウンド国内女子ゴルフツアーのNTTドコモビジネスレディスは2日、千葉・浜野GC（6704ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。13位で出た天本ハルカ（明治安田）は5連続を含む7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算10アンダーで首位に2打差の2位につけた。2024年、同コースで開催のパナソニックオープンレディースでツアー初優勝を飾っており、2年ぶり2勝目を視野に入れた。首位は12アンダー